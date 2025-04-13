В Нью-Йорке потерпел крушение легкомоторный самолёт с пассажирами

Небольшое воздушное судно потерпело крушение в американском штате Нью-Йорк, информирует Федеральное управление гражданской авиации Соединённых Штатов.
В сообщении уточняется, что речь идёт о легкомоторном самолёте Mitsubishi MU-2B. На его борту находились шесть человек.
«Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, Нью-Йорк, на борту находились шесть человек», — рассказали в FAA.
По данным Reuters, погиб один человек. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка самолёт задел крылом взлётно-посадочную полосу.
Также стало известно, что в Соединённых Штатах загорелся пассажирский лайнер Boeing 737−800. Пассажирам удалось выбраться на крыло самолёта.