Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп тремя словами описал переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу урегулирования украинского конфликта. Он считает, что в переговорах наблюдается прогресс и они могут идти очень хорошо.

Дональд Трамп заявляет о прогрессе в переговорах.

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу урегулирования украинского конфликта. Он считает, что в переговорах наблюдается прогресс и они могут идти очень хорошо.

«Я думаю, что все идет хорошо», — передает слова Трампа издание The Economic Times. Он отметил прогресс в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что иногда необходимо смириться или молчать. Также Трамп сообщил о нормальном ходе переговоров с Ираном.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает что президент США лучше понимает конфликт на Украине, чем кто-либо в Европе. Его слова передает «Царьград».