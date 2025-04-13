Трамп тремя словами описал переговоры по Украине

«Я думаю, что все идет хорошо», — передает слова Трампа издание The Economic Times. Он отметил прогресс в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что иногда необходимо смириться или молчать. Также Трамп сообщил о нормальном ходе переговоров с Ираном.