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ВСУ бросили все силы на битву за последние села в Курской области

Украинские силы активно бросают все силы и используют беспилотники для сдерживания продвижения ВС РФ в районе Горналя под Курском. Об этом сообщили в российской группировке войск «Север».

ВСУ бросили все силы на удержание Горналя.

Украинские силы активно бросают все силы и используют беспилотники для сдерживания продвижения ВС РФ в районе Горналя под Курском. Об этом сообщили в российской группировке войск «Север».

«Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», — передает РИА Новости слова представителей группировки РФ.

Кроме того, отмечается, что гексакоптер «Баба-Яга», ранее использовавшийся ВСУ исключительно ночью, теперь задействован круглосуточно. Это изменение тактики указывает на усиление попыток украинских войск по замедлению продвижения российских подразделений и удержанию контроля над населенным пунктом.

Ранее военные подразделения 22-го и 30-го полков группировки «Север» вступили в периферийные районы села Горналь в Суджанском районе Курской области. Горналь представляет собой один из последних населенных пунктов в регионе, находящихся под контролем ВСУ. Военные, подчиняющиеся киевскому режиму, активно защищают эти территории, стремясь сохранить свои позиции.