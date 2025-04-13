Ранее военные подразделения 22-го и 30-го полков группировки «Север» вступили в периферийные районы села Горналь в Суджанском районе Курской области. Горналь представляет собой один из последних населенных пунктов в регионе, находящихся под контролем ВСУ. Военные, подчиняющиеся киевскому режиму, активно защищают эти территории, стремясь сохранить свои позиции.