Трамп надеется, что скоро отношения России и Украины наладятся

«Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь», — передает Reuters слова американского лидера. Трамп также добавил, что наступает время, когда встает выбор: принять ситуацию или умолчать. Однако, по всем признакам, дела идут успешно, отметил глава Штатов.