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Трамп надеется, что скоро отношения России и Украины наладятся

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на улучшение отношений между Москвой и Киевом и скорое разрешение конфликта. Во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп подчеркнул, что текущие переговоры могут привести к успеху в прекращении боевых действий на Украине.

Трамп считает, что отношения Москвы и Киева скоро наладятся.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на улучшение отношений между Москвой и Киевом и скорое разрешение конфликта. Во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп подчеркнул, что текущие переговоры могут привести к успеху в прекращении боевых действий на Украине.

«Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь», — передает Reuters слова американского лидера. Трамп также добавил, что наступает время, когда встает выбор: принять ситуацию или умолчать. Однако, по всем признакам, дела идут успешно, отметил глава Штатов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСтал «дипломатической» рок-звездой и поставил диагноз Зеленскому: чем удивил Лавров на Анталийском форуме.

Ранее на переговорах в Анталье министры иностранных дел России и Турции, Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсудили вопросы безопасности мореплавания в Черном море, а также рассмотрели возможные меры для достижения прекращения огня в конфликте между Россией и Украиной. Помимо этого, российская сторона представила Турции список атак на энергетические объекты в России, осуществленных Украиной после объявления моратория.