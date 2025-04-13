В Ростовской области ликвидированы украинские дроны.
ВСУ попытались атаковать Ростовскую область с помощью беспилотников, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, украинские дроны были уничтожены в нескольких районах области.
«Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районе», — заявил Слюсарь. Это сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале.
По предварительной информации, в результате атаки не было зарегистрировано ни жертв, ни значительных разрушений. Власти продолжают уточнять обстоятельства происшествия и мониторить ситуацию в регионе.