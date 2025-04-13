Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в четырех районах Ростовской области

Боевики ВСУ бьют по Ростовской области несколько дней подряд. Вражеские дроны были обнаружены и уничтожены, в том числе, прошлой ночью, 12 апреля. Беспилотные летательные аппараты сбили в небе над двумя городами и тремя районами региона. Последствий на земле и пострадавших нет.