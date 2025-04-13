Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в четырех районах Ростовской области

Киевский режим нанес удары по территории Ростовской области в ночь на 13 апреля. Атака украинских беспилотных летательных аппаратов отражена силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он подчеркнул, что украинские боевики выбрали целью четыре района. Воздушная атака велась по Аксайской, Матвеево-Курганской, Цимлянской и Октябрьской территории.
По известным на 05:22 по Москве данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Юрий Слюсарь отметил, что информация уточняется.
Боевики ВСУ бьют по Ростовской области несколько дней подряд. Вражеские дроны были обнаружены и уничтожены, в том числе, прошлой ночью, 12 апреля. Беспилотные летательные аппараты сбили в небе над двумя городами и тремя районами региона. Последствий на земле и пострадавших нет.