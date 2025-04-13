В Челябинской области грузовик сбил 12-летнюю школьницу на «зебре»

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Троицке.
У дома 15 по улице Качинского 50-летний водитель «ЗИЛа» совершил наезд на девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате подросток получила телесные повреждения различной степени тяжести, экстренно доставлена в больницу, проходит стационарное лечение.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно бдительными вблизи пешеходных переходов, особенно в условиях плохой видимости или слишком яркого солнца.