Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области грузовик сбил 12-летнюю школьницу на «зебре»

В Челябинской области грузовик сбил 12-летнюю школьницу на «зебре», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Троицке.

У дома 15 по улице Качинского 50-летний водитель «ЗИЛа» совершил наезд на девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате подросток получила телесные повреждения различной степени тяжести, экстренно доставлена в больницу, проходит стационарное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно бдительными вблизи пешеходных переходов, особенно в условиях плохой видимости или слишком яркого солнца.