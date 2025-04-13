Взрыв на ТЭЦ в Оренбурге: что известно. Видео

Официальные комментарии от властей пока не поступили. В свою очередь, телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что на электростанции началась аварийная ситуация, вызвавшая возгорание. По их данным, никто не пострадал, и информация о возможных жертвах отсутствует. Официальный telegram-канал регионального МЧС сообщает, что пожарные ликвидировали открытое горение на электроподстанции в Оренбурге. Сакмарская ТЭЦ, введенная в эксплуатацию еще в 1969 году, играет важную роль в теплоснабжении города.