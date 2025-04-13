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Взрыв на ТЭЦ в Оренбурге: что известно. Видео

В Оренбурге 13 апреля произошел взрыв на Сакмарской ТЭЦ, вызвавший отключение электроэнергии в близлежащих домах. Причиной инцидента стало короткое замыкание на трансформаторной подстанции. На месте происшествия возник пожар. Экстренные службы оперативно приступили к его ликвидации. Подробнее в материале URA.RU.

Инцидент прошел без жертв.

В Оренбурге 13 апреля произошел взрыв на Сакмарской ТЭЦ, вызвавший отключение электроэнергии в близлежащих домах. Причиной инцидента стало короткое замыкание на трансформаторной подстанции. На месте происшествия возник пожар. Экстренные службы оперативно приступили к его ликвидации. Подробнее в материале URA.RU.

Что произошло.

По свидетельствам очевидцев, взрыв, произошедший около пяти часов утра, вызвал отключение электроэнергии в близлежащих домах. «Взрыв произошел в районе Сакмарского ТЭЦа. Очевидцы сообщают, что некоторых жильцов района погас свет», — сообщил telegram-канал Shot.

Причины и последствия.

В Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) рассказали URA.RU, что «это не сильный взрыв, а произошло замыкание на трансформаторной подстанции», тем самым опровергая слухи о возможной диверсии. Специалисты работают над устранением последствий аварии, а работы по восстановлению энергоснабжения планируются завершить в течение трех часов.

После взрыва на месте происшествия возник пожар, в результате которого в воздух поднялся столб черного дыма. Согласно сообщениям от Shot, взрыв прогремел и вызвал пожар в районе ТЭЦ, после чего экстренные службы были немедленно направлены на место инцидента для ликвидации возгорания.

Реакция властей и службы.

Официальные комментарии от властей пока не поступили. В свою очередь, телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что на электростанции началась аварийная ситуация, вызвавшая возгорание. По их данным, никто не пострадал, и информация о возможных жертвах отсутствует. Официальный telegram-канал регионального МЧС сообщает, что пожарные ликвидировали открытое горение на электроподстанции в Оренбурге. Сакмарская ТЭЦ, введенная в эксплуатацию еще в 1969 году, играет важную роль в теплоснабжении города.