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ВСУ круглосуточно используют мощные дроны «Баба-Яга» для удержания Горналя под Курском

ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Вооруженных сил Украины ухватились за последние удерживаемые российские территории. Они используют все виды БПЛА, чтобы не потерять населенные пункты в Курской области. Украинские военные бросили главные силы на удержание Горналя, сообщили в российской группировке войск «Север», транслирует РИА Новости.

Особенно активно ВСУ используют тяжеловесный дрон «Баба-Яга». Солдаты ВС России ликвидируют такие БПЛА ежедневно. Ранее эти коптеры применялись только ночью.

«Это говорит о том, что противник бросает все силы, пытаясь замедлить продвижение наших войск, в том числе 22-го и 30-го полков, которые зашли в окрестности населенного пункта», — поделились подробностями в группировке войск «Север».

Российские военные продолжают наступать. Они подошли к населенным пунктам Горналь и Олешня в Курской области. На этом направлении удалось уничтожить три десантно-штурмовых бригады ВСУ, морпехов, две бригады территориальной обороны и штурмовой полк.