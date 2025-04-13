В Германии считают, что конфликт с Россией наступит в ближайшее время.
Вооруженные силы Германии должны достичь полной боеготовности к 2029 году. К этому сроку армия должна быть полностью подготовлена к якобы «возможному военному конфликту с Россией». Такое заявление сделал генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.
«2029 год — наша цель, к этому времени мы должны быть в состоянии полной боеготовности», — заявил Бройер в интервью с Welt. Генерал объяснил установленный срок, утверждая, что существует якобы «потенциальная угроза со стороны России в отношении стран НАТО к 2029 году».
Песков заявлял, что Россия не собирается нападать на НАТО. По словам пресс-секретаря, РФ думает больше о своей собственной безопасности.