Германия назвала дату, когда она будет готова к «войне с Россией»

«2029 год — наша цель, к этому времени мы должны быть в состоянии полной боеготовности», — заявил Бройер в интервью с Welt. Генерал объяснил установленный срок, утверждая, что существует якобы «потенциальная угроза со стороны России в отношении стран НАТО к 2029 году».