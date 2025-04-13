Следком открыл уголовное дело по факту поножовщины в Уфе.

Следком Башкирии открыл уголовное дело по факту массовой драки в Уфе. Напомним, накануне в столице на улице Коммунистической в VGOSTIBAR произошёл конфликт, переросший в поножовщину.
По версии следствия, утром минувшего дня около заведения между двумя компаниями произошел конфликт, переросший в потасовку, в котором пятеро участников получили телесные повреждения, в том числе двое — ножевые ранения.
Следком и МВД выясняют все обстоятельства преступления. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Добавим, VGOSTIBAR не в первый раз появляется в криминальной хронике. В предыдущий раз массовая драка возле данного заведения произошла в новогодние каникулы.