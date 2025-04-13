Две группы иностранных наемников уничтожены в Харьковской области.
В Купянском районе под Харьковом были ликвидированы две группы иностранных наемников, входивших в состав одной из бригад украинских войск. Об этом сообщил глава пресс-центра Западной группировки войск российских сил Иван Бигма.
«В Купянском районе в лесном массиве обнаружены и уничтожены две штурмовые группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады», — сказал Бигма. Его слова передает ТАСС. Подробности о проведенной операции не уточняются.