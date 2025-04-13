Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили две группы иностранных наемников под Купянском

В Купянском районе под Харьковом были ликвидированы две группы иностранных наемников, входивших в состав одной из бригад украинских войск. Об этом сообщил глава пресс-центра Западной группировки войск российских сил Иван Бигма.

Две группы иностранных наемников уничтожены в Харьковской области.

В Купянском районе под Харьковом были ликвидированы две группы иностранных наемников, входивших в состав одной из бригад украинских войск. Об этом сообщил глава пресс-центра Западной группировки войск российских сил Иван Бигма.

«В Купянском районе в лесном массиве обнаружены и уничтожены две штурмовые группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады», — сказал Бигма. Его слова передает ТАСС. Подробности о проведенной операции не уточняются.