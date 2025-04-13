Мог бы уже отсидеть: в Миассе поймали беглеца, пять лет скрывавшегося от тюрьмы

В Миассе поймали осужденного, который скрывался пять лет. В 2020 году он был приговорен к колонии строгого режима за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). За это время он мог бы отсидеть — срок наказания был как раз пять лет — но теперь уже не скоро окажется на свободе.