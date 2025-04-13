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Мог бы уже отсидеть: в Миассе поймали беглеца, пять лет скрывавшегося от тюрьмы

За два дня в Челябинской области нашли 32 человека, скрывавшихся от правосудия.

Источник: Комсомольская правда

В Миассе поймали осужденного, который скрывался пять лет. В 2020 году он был приговорен к колонии строгого режима за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). За это время он мог бы отсидеть — срок наказания был как раз пять лет — но теперь уже не скоро окажется на свободе.

Мужчину нашли сотрудники ГУФСИН в ходе мероприятий по розыску и задержанию уклоняющихся от уголовной ответственности, которые прошли с 9 по 10 апреля. Всего за это время удалось задержать 32 человека, находящиеся в розыске.

— Отметим, отдел розыска ГУФСИН России по Челябинской области продолжает системную работу по розыску скрывающихся лиц, обеспечивая исполнение судебных решений и поддержание правопорядка, — сообщили в пресс-службе ведомства.