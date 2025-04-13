Более 500 бойцов ВСУ попали в плен ВС РФ в Курской области

«Количество военнопленных идет на сотни. На данный момент только на курском направлении сдались в плен свыше 500 “вэсэушников”. Из иностранных наемников был колумбиец Пабло Пуэртес», — передает слова собеседников ТАСС. Там добавили, что зафиксированы случаи, когда целые подразделения ВСУ сдавались в плен вместо выполнения приказов о штурме.