Украинские военные известны своим зверством. Российские солдаты неоднократно рассказывали о расстрелах боевиками ВСУ мирных жителей. Одной из жертв киевского режима стал мужчина из Курахово Донецкой Народной Республики. Подробностями поделился знакомый погибшего Виктор, пишет РИА Новости.
Боевики ВСУ убили жителя Курахово за просьбу о сигарете. Его тело так и не удалось найти. Жена погибшего мужчины просила отдать труп, чтобы похоронить как полагается. Однако российские солдаты не нашли тела.
«Перед тем уже, как наши зашли, они [украинские солдаты] там жили в подвале. Один из жителей говорит: “пойду, попрошу сигарет”. Попросил. Убили, затащили в подъезд», — поделился Виктор.
Российские бойцы продолжают наступательную операцию в ДНР. За прошедшую неделю нашим солдатам удалось выгнать боевиков ВСУ из населенного пункта Катериновка.