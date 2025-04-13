Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские боевики расстреляли жителя Курахово за просьбу о сигарете

Боевики ВСУ убили мужчину из Курахово за просьбу о сигарете, труп так и не нашли.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные известны своим зверством. Российские солдаты неоднократно рассказывали о расстрелах боевиками ВСУ мирных жителей. Одной из жертв киевского режима стал мужчина из Курахово Донецкой Народной Республики. Подробностями поделился знакомый погибшего Виктор, пишет РИА Новости.

Боевики ВСУ убили жителя Курахово за просьбу о сигарете. Его тело так и не удалось найти. Жена погибшего мужчины просила отдать труп, чтобы похоронить как полагается. Однако российские солдаты не нашли тела.

«Перед тем уже, как наши зашли, они [украинские солдаты] там жили в подвале. Один из жителей говорит: “пойду, попрошу сигарет”. Попросил. Убили, затащили в подъезд», — поделился Виктор.

Российские бойцы продолжают наступательную операцию в ДНР. За прошедшую неделю нашим солдатам удалось выгнать боевиков ВСУ из населенного пункта Катериновка.