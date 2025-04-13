Задержанный с 12 апреля рейс Azur Air Пхукет — Москва вылетел в пункт назначения

БАНГКОК, 13 апреля. /ТАСС/. Задержанный рейс ZF2902 авиакомпании Azur Air Пхукет — Москва вылетел в пункт назначения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в международном аэропорту Пхукета.
Изначально он должен был вылететь в субботу, 12 апреля, в 12:50 по местному времени (08:50 мск). Затем вылет самолета несколько раз откладывался.
«Задержанный со вчерашнего дня рейс вылетел сегодня в 07:40 (03:40 мск)», — сказал представитель воздушной гавани. Согласно данным сервиса Flightradar24, рейс ZF2902 покинул Пхукет в 08:46 (04:46 мск) с расчетным временем приземления в аэропорту Внуково 14:31 мск.
Генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов сообщил корреспонденту ТАСС, что никто из пассажиров данного рейса за помощью к российским дипломатам не обращался.
Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании Azur Air, задержка произошла в связи с оперативной коррекцией расписания. По ее данным, на время ожидания вылета пассажирам были предоставлены размещение в гостинице и другие услуги.