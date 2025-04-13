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В одной из школ Донецка предотвратили теракт, который готовил подросток

По информации правоохранительных органов, ученик планировал взорвать два самодельных устройства.

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт, который намеревался совершить ученик одной из школ Донецка в здании этого учреждения, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации правоохранительных органов, несовершеннолетний является сторонником движения «Колумбайн»*. Он планировал взорвать два самодельных устройства.

В телефоне школьника находилась инструкция по их изготовлению. Кроме того, в памяти устройства обнаружили контент насильственного, экстремистского и террористического содержания.

Подросток признался, что интересовался биографиями террористов и делился с другом жестокими кадрами. Родители ученика привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП РФ).

В настоящее время правоохранительные органы проводят дополнительные оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить обстоятельства вовлечения школьников в террористическую деятельность. Также были усилены меры безопасности.

Напомним, в начале апреля СК РФ начал расследование уголовного дела в отношении троих несовершеннолетних, подозреваемых в совершении террористического акта, направленного на повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры в Московской области. Несовершеннолетних задержали и отправили под стражу. Школьникам грозит до 20 лет лишения свободы.

* Движение признано террористическим и запрещено в России.