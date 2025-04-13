В одной из школ Донецка предотвратили теракт, который готовил подросток

Напомним, в начале апреля СК РФ начал расследование уголовного дела в отношении троих несовершеннолетних, подозреваемых в совершении террористического акта, направленного на повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры в Московской области. Несовершеннолетних задержали и отправили под стражу. Школьникам грозит до 20 лет лишения свободы.