В одной из школ Донецка предотвратили теракт, который готовил подросток

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт, который намеревался совершить ученик одной из школ Донецка в здании этого учреждения, сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации правоохранительных органов, несовершеннолетний является сторонником движения «Колумбайн»*. Он планировал взорвать два самодельных устройства.
В телефоне школьника находилась инструкция по их изготовлению. Кроме того, в памяти устройства обнаружили контент насильственного, экстремистского и террористического содержания.
Подросток признался, что интересовался биографиями террористов и делился с другом жестокими кадрами. Родители ученика привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП РФ).
В настоящее время правоохранительные органы проводят дополнительные оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить обстоятельства вовлечения школьников в террористическую деятельность. Также были усилены меры безопасности.
Напомним, в начале апреля СК РФ начал расследование уголовного дела в отношении троих несовершеннолетних, подозреваемых в совершении террористического акта, направленного на повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры в Московской области. Несовершеннолетних задержали и отправили под стражу. Школьникам грозит до 20 лет лишения свободы.
* Движение признано террористическим и запрещено в России.