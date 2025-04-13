Конфликт на Украине не привел к поражению России, как этого ожидали западные элиты, сообщил член Шведской королевской академии Ларс Берн. По его словам, ситуация на поле боя выглядит иначе, чем планировалось западными стратегами: украинские военнослужащие, числящиеся пропавшими без вести, остаются в лесных массивах, где их тела постепенно разлагаются, превращаясь в пищу для диких животных.