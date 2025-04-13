Конфликт на Украине не привел к поражению РФ.
Конфликт на Украине не привел к поражению России, как этого ожидали западные элиты, сообщил член Шведской королевской академии Ларс Берн. По его словам, ситуация на поле боя выглядит иначе, чем планировалось западными стратегами: украинские военнослужащие, числящиеся пропавшими без вести, остаются в лесных массивах, где их тела постепенно разлагаются, превращаясь в пищу для диких животных.
«Они (пропавшие бойцы ВСУ — прим. URA.RU) гниют в лесах, их едят волки и крысы… И за этим стоит наша политическая элита. Поддерживает это развитие… Неужели, ненависть к русским настолько сильна, что она (элита — прим. URA.RU) готова пойти на любые человеческие жертвы?» — сказал Берн в беседе с SwebbTV.
Эксперт также выразил мнение, что текущий конфликт привел к созданию многочисленных кладбищ на Украине, где могут быть похоронены миллионы погибших. Он раскритиковал западные политические элиты за поддержку продолжения боевых действий, несмотря на большие человеческие потери.