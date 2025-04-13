Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ расстреляли жителя ДНР за просьбу о сигарете

Украинские военнослужащие убилм двоих жителей Курахово ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказали местные жители. Согласно очевидцу, один из погибших был застрелен за просьбу о сигарете.

Источник: Life.ru

«У меня товарища убили за то, что попросил сигарету. Он [погибший] говорит: “пойду, попрошу сигарет”. Попросил. Убили, затащили в подъезд», — рассказал знакомый мужчины по имени Виктор.

Виктор отметил, что тело погибшего не было найдено, несмотря на просьбы его жены вернуть останки. Женщина не смогла даже похоронить мужа.

В другом случае, в том же Курахово, погибла женщина, которая укрывалась от обстрелов в подвале. Соседка погибшей сообщила, что украинские военные бросили гранату в убежище, где она пряталась.

«Они [украинские военные] пришли туда, гранату кинули и всё. Она всю жизнь там прожила, молоко возила из Селидово приехал её кум и похоронил её», — сказал беженец.

Напомним, что город Курахово был освобождён российскими войсками 6 января. В МО особо отметили мужество и героизм военнослужащих 5-й и 110-й мотострелковых бригад в битве за город. А ранее были раскрыты зверства ВСУ в отношении мирных жителей Курахово. Войска режима наносили удары по мирным жителям натовским оружием, после чего прятали осколки и заметали следы.