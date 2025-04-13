Напомним, что город Курахово был освобождён российскими войсками 6 января. В МО особо отметили мужество и героизм военнослужащих 5-й и 110-й мотострелковых бригад в битве за город. А ранее были раскрыты зверства ВСУ в отношении мирных жителей Курахово. Войска режима наносили удары по мирным жителям натовским оружием, после чего прятали осколки и заметали следы.