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Mercedes сбил детей и взрослых, стоявших на обочине в Атбасаре

В городе Атбасар Акмолинской области автомобиль сбил четверых человек, стоявших на обочине. Против водителя возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ.

Источник: nayzakokshe

О произошедшем сообщил Instagram*-паблик Nayza Kokshe. По его данным, наезд совершен на двух взрослых и двоих несовершеннолетних, все они жители микрорайона, где и произошло ДТП.

«Всех пострадавших доставили в районную больницу. Идет проверка. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — говорится в посте.

По информации авторов поста, среди пострадавших — шестилетний мальчик, он получил травмы головы. Пресс-служба Департамент полиции Акмолинской области в комментариях под постом подтвердила, что 12 апреля в Атбасаре случилось ДТП с участием Mercedes.

«В результате ДТП 4 пешехода с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители напоминают о важности соблюдения скоростного режима, особенно на участках с интенсивным движением. Водителей также призвали контролировать техническое состояние своих авто.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской