Mercedes сбил детей и взрослых, стоявших на обочине в Атбасаре

О произошедшем сообщил Instagram*-паблик Nayza Kokshe. По его данным, наезд совершен на двух взрослых и двоих несовершеннолетних, все они жители микрорайона, где и произошло ДТП.
«Всех пострадавших доставили в районную больницу. Идет проверка. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — говорится в посте.
По информации авторов поста, среди пострадавших — шестилетний мальчик, он получил травмы головы. Пресс-служба Департамент полиции Акмолинской области в комментариях под постом подтвердила, что 12 апреля в Атбасаре случилось ДТП с участием Mercedes.
«В результате ДТП 4 пешехода с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении полиции.
Правоохранители напоминают о важности соблюдения скоростного режима, особенно на участках с интенсивным движением. Водителей также призвали контролировать техническое состояние своих авто.
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