Пожарные ликвидировали огонь на ТЭЦ в Оренбурге

«Пожар на трансформаторной подстанции ликвидирован. Общая группировка сил и средств привлеченных к ликвидации пожара составила 20 человек и семь единиц техники…» — пишет telegram-канал «МЧС Оренбургской области». В тушении пожара в том числе принимали участие 14 человек и четыре единицы техники от МЧС РФ.