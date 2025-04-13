Странная смерть 17-летнего юноши в Мангистау: полиция задержала подозреваемого

Как сообщили изданию в полиции, против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РК — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.
Ранее правоохранителями была распространена ориентировка на разыскиваемого. Из нее следует, что это 20-летний парень, проживающий в одном селе с погибшим.
Отметим, согласно статье 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.