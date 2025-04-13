Иран назвал главное условие ограничения ядерной программы

США готовы нанести удары по Ирану в случае провала ядерных переговоров, заявлял 30 марта глава Белого дома Дональд Трамп. Он подчеркнул, что если сделка не будет заключена, Иран столкнется с небывалыми бомбардировками. При этом диалог между странами продолжается. Иран ранее отклонил предложение о прямых переговорах по ядерной программе, подтвердив готовность общаться только через посредников.