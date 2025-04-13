Полицейский погиб в области Абай

На странице департамент полиции области Абай в Instagram* опубликованы соболезнования от имени начальника ДП генерал-майора полиции Бекторе Сұлтана.
«Его самоотверженный труд, преданность присяге и высокий профессионализм навсегда останутся в сердцах коллег и всех, кто знал его лично. Это невосполнимая утрата для всей системы органов внутренних дел, и мы скорбим вместе с вами», — выразил соболезнования глава ДП родным погибшего сотрудника. В комментариях к посту уточняется, что Айдос Айдарханұлы погиб в результате ДТП. Другие подробности произошедшего не приводятся.
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