Полицейский погиб в области Абай

«Его самоотверженный труд, преданность присяге и высокий профессионализм навсегда останутся в сердцах коллег и всех, кто знал его лично. Это невосполнимая утрата для всей системы органов внутренних дел, и мы скорбим вместе с вами», — выразил соболезнования глава ДП родным погибшего сотрудника. В комментариях к посту уточняется, что Айдос Айдарханұлы погиб в результате ДТП. Другие подробности произошедшего не приводятся.