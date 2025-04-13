Вышел из дома и не вернулся: 12-летнего мальчика со шрамом под глазом разыскивают в Иркутском районе

«Помогите найти сына», — с такими словами обратились встревоженные сибиряки в отделение полиции. Супруги рассказали, что их 12-летний сын вышел из дома, расположенного в селе Мамоны Иркутского района, вечером 12 апреля и не вернулся по сей день.
— Полицейские в Иркутском районе устанавливают местонахождение 12-летнего школьника, — рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.
Мальчик ростом около 130 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые, стрижка короткая. Из необычных примет — шрам возле правого глаза. В день исчезновения был одет в серую мастерку с капюшоном, внутренняя часть которого ярко-желтая, темно-синие трико, черные кроссовки в клетку, черную шапку с эмблемой «Адидас».