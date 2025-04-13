Вышел из дома и не вернулся: 12-летнего мальчика со шрамом под глазом разыскивают в Иркутском районе

«Помогите найти сына», — с такими словами обратились встревоженные сибиряки в отделение полиции. Супруги рассказали, что их 12-летний сын вышел из дома, расположенного в селе Мамоны Иркутского района, вечером 12 апреля и не вернулся по сей день.