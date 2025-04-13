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В ночном пожаре в Башкирии погиб 40-летний сельский житель

Житель Башкирии погиб в ночном пожаре в бане.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на воскресенье, 13 апреля, в Кугарчинском районе Башкирии произошел пожар, в котором погиб 40-летний местный житель. Как сообщили в региональном управлении МЧС, загорелась баня в селе Мраково на улице Ленина.

По данным экстренных служб, прибывшие на место сотрудники пожарной охраны оперативно потушили возгорание. К тушению привлекались 6 человек личного состава. К сожалению, в предбаннике они обнаружили тело погибшего мужчины. Сейчас причины возникновение пожара устанавливают следователи и дознаватель МЧС.

— Ведется расследование причин произошедшего, — сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

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