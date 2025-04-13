Машина — в хлам: жуткая авария произошла во время непогоды во Владивостоке

Легковой автомобиль улетел в кювет на дороге около Надеждинского района. На место происшествия прибыли спасатели и скорая, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам очевидцев, ДТП серьезное: от машины практически ничего не осталось, водитель врезался в столб. По всей видимости, рулевой не смог выбраться самостоятельно, поэтому его приехали деблокировать специалисты. Также на месте работают медики.
О состоянии человека не сообщается. Отметим, что сейчас в Приморье действует циклон. В регионе идут сильные дожди. Владельцев авто просят быть внимательными и аккуратными на дорогах.