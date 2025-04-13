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Машина — в хлам: жуткая авария произошла во время непогоды во Владивостоке

Во Владивостоке произошла серьезная авария, работают спасатели.

Источник: Соцсети

Легковой автомобиль улетел в кювет на дороге около Надеждинского района. На место происшествия прибыли спасатели и скорая, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По словам очевидцев, ДТП серьезное: от машины практически ничего не осталось, водитель врезался в столб. По всей видимости, рулевой не смог выбраться самостоятельно, поэтому его приехали деблокировать специалисты. Также на месте работают медики.

О состоянии человека не сообщается. Отметим, что сейчас в Приморье действует циклон. В регионе идут сильные дожди. Владельцев авто просят быть внимательными и аккуратными на дорогах.