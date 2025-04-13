Землетрясение в Таджикистане ощутили три соседние страны

Землетрясение магнитудой 5,9 балла (уточненные данные) произошло в Таджикистане, его последствия ощутили также в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане. Об этом сообщили таджикские и казахские издания.
«Подземные толчки также ощущались в ряде районов Узбекистана и Кыргызстана», — пишет telegram-канал «Азия Плюс». «В Казахстане зафиксировано землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился на территории Таджикистана», — сообщает telegram-канал «Казинформ».
По предварительным данным, информации о жертвах или серьезных разрушениях не поступало. Согласно СМИ, во многих населенных пунктах Казахстана были ощутимы подземные толчки. Сила землетрясения в этой стране оценивается в 2−3 балла.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал, что в Таджикистане произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,4 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 173 километрах на юг от узбекского города Коканд и в 37 километрах на восток от Гарма в Таджикистане.