Землетрясение в Таджикистане ощутили три соседние страны

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал, что в Таджикистане произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,4 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 173 километрах на юг от узбекского города Коканд и в 37 километрах на восток от Гарма в Таджикистане.