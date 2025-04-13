В Иркутской области могут отключить электричество из-за сильного ветра

В Иркутской области оперативные службы и лесопожарные формирования вынуждены перейти на усиленный режим работы. Это связано с ожидаемыми сильными ветрами и резким повышением температуры воздуха.
— Сильный ветер с порывами до 15−20 м/с прогнозируется в западных и северных районах области 13 апреля. В связи с этим принято решение о превентивном отключении электроэнергии, приведении в готовность сил и средств для реагирования на возможные аварии на объектах и сетях электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения, а также проверке резервных источников электропитания, — говорится в сообщении властей области.
Кроме того, с 13 апреля в некоторых районах области ожидается резкое повышение температуры, что может привести к увеличению риска возникновения лесных пожаров. В связи с этим лесопожарные формирования региона усиливают работу по профилактике и охране лесов. Стоит отметить, что подразделения готовы к прохождению сезона: персонал укомплектован, техника в рабочем состоянии.