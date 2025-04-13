В Красноярске водитель эвакуатора повредил пять автомобилей и скрылся

Эвакуатор «Митцубиси» заехал во двор дома № 2 на улице Борисевича. Зачем — пока неизвестно. Там «воровайка» повела себя как слон в посудной лавке — начала совершать маневры и таранить припаркованные автомобили. Поняв, видимо, что сейчас его ждет как минимум скандал, водитель исчез с места происшествия, бросив свой эвакуатор на произвол судьбы.