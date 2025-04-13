Двухлетний ребёнок впал в кому после падения из окна в Павлодаре

Как сообщили в управлении здравоохранения области, мальчик 2022 года рождения (ему 2 года и 11 месяцев) был экстренно доставлен в областную детскую больницу бригадой скорой помощи. Врачи сразу направили ребёнка в реанимацию, минуя приёмный покой. Его состояние на момент поступления врачи оценили как крайне тяжёлое — малыш находился в состоянии комы первой степени.