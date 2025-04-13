За сутки на свердловских трассах погиб один человек и шестеро пострадали

По данным на утро 12 апреля, за сутки в Свердловской области автоинспекторы зафиксировали 89 дорожно-транспортных происшествий. В пяти из них травмировались шесть человек, среди которых один ребенок, и один человек погиб. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Госавтоинспекции.
Основными причинами аварий стали такие нарушения, как неправильно выбранный скоростной режим; нарушение правил приоритета; невнимательность.
ГАИ напоминает, что неукоснительное соблюдение ПДД и уважение к другим участникам движения помогут избежать трагедий.
Ранее сообщалось, что на 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск (Алапаевский район) произошла авария, в которой пострадали семь человек.