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За сутки на свердловских трассах погиб один человек и шестеро пострадали

По данным на утро 12 апреля, за сутки в Свердловской области автоинспекторы зафиксировали 89 дорожно-транспортных происшествий.

Источник: МК-Урал

По данным на утро 12 апреля, за сутки в Свердловской области автоинспекторы зафиксировали 89 дорожно-транспортных происшествий. В пяти из них травмировались шесть человек, среди которых один ребенок, и один человек погиб. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Госавтоинспекции.

Основными причинами аварий стали такие нарушения, как неправильно выбранный скоростной режим; нарушение правил приоритета; невнимательность.

ГАИ напоминает, что неукоснительное соблюдение ПДД и уважение к другим участникам движения помогут избежать трагедий.

Ранее сообщалось, что на 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск (Алапаевский район) произошла авария, в которой пострадали семь человек.