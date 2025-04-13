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В Ташкенте после погони задержали очередного «шумахера»: он гонял по ночному городу без номеров

Vaib.uz (Узбекистан. 13 апреля). В соцсетях на днях появилось видео погони с задержанием лихача, который решил поиграть в ночной «Форсаж» на улицах столицы.

Источник: Российская газета

Водитель автомобиля Spark гонял по городу без государственных номеров, с проблесковыми маячками и на высокой скорости пролетал на красный свет. Когда сотрудники ДПС попытались остановить его, он дал по газам и попытался скрыться.

Инцидент произошёл 11 апреля около 23:50. Сотрудники, привлечённые к ночному патрулированию для обеспечения общественного порядка, подали сигнал об остановке машине, которая грубо нарушала правила дорожного движения. Однако водитель проигнорировал требование и устроил настоящую гонку по улицам города.

Как сообщили правоохранители, нарушитель не только не подчинился требованиям инспекторов, но и неоднократно проезжал перекрёстки на запрещающий сигнал светофора, подвергая опасности не только себя, но и других участников движения.

В результате оперативных действий автомобиль был остановлен и отправлен на штрафстоянку. В отношении водителя начато разбирательство, решается вопрос о его привлечении к ответственности.

При этом, как отмечают в ведомстве, в отношении самих сотрудников ДПС также проводится служебная проверка — это стандартная процедура после инцидентов, вызвавших широкий общественный резонанс.