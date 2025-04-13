Трясло сильнее, чем сказали? Почему жители Ташкента усомнились в официальной силе землетрясения

Так, что сейсмологи не ошиблись, но и переживания жителей — не фантазия. Просто официальные баллы — это наука, а ощущения — это реальность, в которой мы живём. И в моменты толчков важно не спорить, а знать, что делать: не паниковать, держаться подальше от окон и заранее ознакомиться с правилами безопасности при землетрясении.