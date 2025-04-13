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Трясло сильнее, чем сказали? Почему жители Ташкента усомнились в официальной силе землетрясения

Vaib.uz (Узбекистан. 13 апреля). Сегодня утром жители Ташкента почувствовали подземные толчки. Как сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга, эпицентр находился в Горно-Бадахшанской области Таджикистана, а в Ташкенте сила толчков составила 2 балла.

Однако многие горожане с этим не согласны. В соцсетях появилось множество сообщений от жителей разных районов столицы, утверждавших, что их дома трясло гораздо сильнее. По ощущениям некоторых, это были все 4−5 баллов, особенно на верхних этажах многоэтажек.

Так кто же прав — сейсмологи или жители?

И… те, и другие. Это не ошибка, а особенности того, как измеряются и ощущаются землетрясения.

Сейсмологи используют специальные приборы — сейсмографы — для объективной оценки силы землетрясения на поверхности земли. Эти данные фиксируются в официальных баллах.

Жители же описывают свои субъективные ощущения, которые действительно могут отличаться — и часто сильно усиливаются, особенно на высоких этажах зданий (чем выше, тем сильнее раскачивает), в домах с определённой конструкцией (панельные здания, например, больше вибрируют).

Кроме того, в районах с мягким грунтом толчки ощущаются сильнее. Еще это зависит от времени суток и психологического состояния — ночью любое колебание ощущается острее.

Может ли сила толчков отличаться в разных частях одного города?

Да, это абсолютно нормально. Например, в одном районе города может быть 2 балла, а в другом — 3, в зависимости от расстояния до эпицентра, геологических особенностей местности, плотности застройки и даже рельефа.

Толчки в 2 балла могут казаться гораздо сильнее, если вы находитесь на верхних этажах, особенно в момент, когда всё вокруг тихо. Стены могут поскрипывать, люстры качаться — и это вызывает чувство страха и ощущения «конца света», хотя по шкале интенсивности землетрясение всё ещё считается слабым.

Так, что сейсмологи не ошиблись, но и переживания жителей — не фантазия. Просто официальные баллы — это наука, а ощущения — это реальность, в которой мы живём. И в моменты толчков важно не спорить, а знать, что делать: не паниковать, держаться подальше от окон и заранее ознакомиться с правилами безопасности при землетрясении.