Трясло сильнее, чем сказали? Почему жители Ташкента усомнились в официальной силе землетрясения

Однако многие горожане с этим не согласны. В соцсетях появилось множество сообщений от жителей разных районов столицы, утверждавших, что их дома трясло гораздо сильнее. По ощущениям некоторых, это были все 4−5 баллов, особенно на верхних этажах многоэтажек.
Так кто же прав — сейсмологи или жители?
И… те, и другие. Это не ошибка, а особенности того, как измеряются и ощущаются землетрясения.
Сейсмологи используют специальные приборы — сейсмографы — для объективной оценки силы землетрясения на поверхности земли. Эти данные фиксируются в официальных баллах.
Жители же описывают свои субъективные ощущения, которые действительно могут отличаться — и часто сильно усиливаются, особенно на высоких этажах зданий (чем выше, тем сильнее раскачивает), в домах с определённой конструкцией (панельные здания, например, больше вибрируют).
Кроме того, в районах с мягким грунтом толчки ощущаются сильнее. Еще это зависит от времени суток и психологического состояния — ночью любое колебание ощущается острее.
Может ли сила толчков отличаться в разных частях одного города?
Да, это абсолютно нормально. Например, в одном районе города может быть 2 балла, а в другом — 3, в зависимости от расстояния до эпицентра, геологических особенностей местности, плотности застройки и даже рельефа.
Толчки в 2 балла могут казаться гораздо сильнее, если вы находитесь на верхних этажах, особенно в момент, когда всё вокруг тихо. Стены могут поскрипывать, люстры качаться — и это вызывает чувство страха и ощущения «конца света», хотя по шкале интенсивности землетрясение всё ещё считается слабым.
Так, что сейсмологи не ошиблись, но и переживания жителей — не фантазия. Просто официальные баллы — это наука, а ощущения — это реальность, в которой мы живём. И в моменты толчков важно не спорить, а знать, что делать: не паниковать, держаться подальше от окон и заранее ознакомиться с правилами безопасности при землетрясении.