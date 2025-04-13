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13 пожаров ликвидировали за сутки на Среднем Урале

В Свердловской области, по данным на утро 13 апреля, за сутки произошло 13 пожаров, 5 из них — в жилом секторе. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.

Источник: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Так, в посёлке Лобва загорелся двухквартирный дом и надворные постройки. Площадь пожара −126 квадратных метров. Никто из людей в происшествии не пострадал.

В 8% случаев возгорание произошло из-за поджога. В частности, по этой причине в Екатеринбурге горел мусор и входная группа в баре, расположенном в деловом центре «Рубин» на улице Малышева.

Причиной 23% пожаров стало неосторожное обращение с огнём. Так, в Верхней Салде, на улице Энгельса, загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки. Из подъезда были эвакуированы 8 жильцов. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Степана Разина.

На площади в 20 квадратных метров огнем было повреждено домашнее имущество в квартире на первом этаже муниципального 5-этажного жилого дома.