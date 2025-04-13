13 пожаров ликвидировали за сутки на Среднем Урале

Так, в посёлке Лобва загорелся двухквартирный дом и надворные постройки. Площадь пожара −126 квадратных метров. Никто из людей в происшествии не пострадал.
В 8% случаев возгорание произошло из-за поджога. В частности, по этой причине в Екатеринбурге горел мусор и входная группа в баре, расположенном в деловом центре «Рубин» на улице Малышева.
Причиной 23% пожаров стало неосторожное обращение с огнём. Так, в Верхней Салде, на улице Энгельса, загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки. Из подъезда были эвакуированы 8 жильцов. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Степана Разина.
На площади в 20 квадратных метров огнем было повреждено домашнее имущество в квартире на первом этаже муниципального 5-этажного жилого дома.