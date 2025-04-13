Машина сбила школьницу, переходившую дорогу в российском городе

До этого в Петербурге школьница вышла из трамвая и оказалась под колесами машины. В результате 16-летняя пострадавшая попала в больницу. По предварительной информации, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом копчика. Состояние подростка оценили как средне тяжелое.