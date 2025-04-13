В Омске неделю ищут молодого человека с татуировкой в виде птицы

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 22-летнего Коровина Владислава Евгеньевича. Ещё 6 апреля около 17:00 молодой человек вышел из дома и не вернулся. Проживает омич на улице Дмитриева, 13/8.
Приметы пропавшего: рост составляет 180 сантиметров, худощавого телосложения, серо-зелёные глаза. К особым приметам относятся татуировка в виде птицы на левой руке и родинка на щеке. Был одет в чёрные джинсы, чёрную толстовку и чёрные кроссовки с разными шнурками.
Волонтёры отмечают, что для поисков омича требуется помощь добровольцев. Тех, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека, просят сообщить об этом по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 02 (102).