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В Омске неделю ищут молодого человека с татуировкой в виде птицы

Для его поисков требуются добровольцы.

Источник: Соцсети

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 22-летнего Коровина Владислава Евгеньевича. Ещё 6 апреля около 17:00 молодой человек вышел из дома и не вернулся. Проживает омич на улице Дмитриева, 13/8.

Приметы пропавшего: рост составляет 180 сантиметров, худощавого телосложения, серо-зелёные глаза. К особым приметам относятся татуировка в виде птицы на левой руке и родинка на щеке. Был одет в чёрные джинсы, чёрную толстовку и чёрные кроссовки с разными шнурками.

Волонтёры отмечают, что для поисков омича требуется помощь добровольцев. Тех, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека, просят сообщить об этом по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 02 (102).