В Омске неделю ищут молодого человека с татуировкой в виде птицы

Приметы пропавшего: рост составляет 180 сантиметров, худощавого телосложения, серо-зелёные глаза. К особым приметам относятся татуировка в виде птицы на левой руке и родинка на щеке. Был одет в чёрные джинсы, чёрную толстовку и чёрные кроссовки с разными шнурками.