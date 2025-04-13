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О расследовании покушения на убийство подростка в Ростове доложат в СКР

В СК РФ заинтересовались делом о покушении на убийство школьника в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В центральный аппарат СК РФ доложат о ходе расследования по делу 34-летнего мужчины, которого подозревают в покушении на убийство школьника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По данным следствия, вечером 11 апреля в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону, во дворе высотного ЖК на улице Пацаева, мужчина во время перебранки избил 16-летнего подростка. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Подозреваемого тем временем задержали, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

— Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — прокомментировали в донском следкоме.

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