О расследовании покушения на убийство подростка в Ростове доложат в СКР

По данным следствия, вечером 11 апреля в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону, во дворе высотного ЖК на улице Пацаева, мужчина во время перебранки избил 16-летнего подростка. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Подозреваемого тем временем задержали, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.