В Екатеринбурге мужчина в маске поджег бар на Малышева

В Екатеринбурге некий мужчина пытался поджечь дверь бара на улице Малышева, 44. Камера видеонаблюдения записала, как человек в маске и красной куртке с капюшоном рано утром в субботу поставил у входной двери коробку, а затем поджег ее. Огонь впоследствии погасили сотрудники ДПС и МЧС.
— В девять утра неизвестный мужчина пытался поджечь входную группу бара «Молодость», — сообщается в тг-канале бара. — Благодаря бдительности и оперативности сотрудников ДПС, пожар удалось вовремя потушить. Начались поиски злоумышленника. Если у вас есть хоть какая-то информация об этом человеке сообщите нам или в полицию.
В региональном управлении МЧС уточнили, что пожар распространился на площадь в два квадратных метра.
— Горел мусор и входная группа в баре, расположенном в деловом центре «Рубин», — сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. — Пострадавших нет. К месту вызова прибыли два человека и 1 единица техники.