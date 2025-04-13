В Екатеринбурге мужчина в маске поджег бар на Малышева

В Екатеринбурге некий мужчина пытался поджечь дверь бара на улице Малышева, 44. Камера видеонаблюдения записала, как человек в маске и красной куртке с капюшоном рано утром в субботу поставил у входной двери коробку, а затем поджег ее. Огонь впоследствии погасили сотрудники ДПС и МЧС.