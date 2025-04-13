Женщину и ребенка госпитализировали после ДТП под Тугулымом

Серьезная дорожная авария случилась вечером 12 апреля на 1-м километре автодороги «пгт Тугулым — ст. Тугулым». По данным ГИБДД, 23-летняя девушка за рулем Mazda 6 на перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу LADA Granta, движущейся по главной дороге в сторону станции Тугулым.