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Женщину и ребенка госпитализировали после ДТП под Тугулымом

Девушка на Mazda 6 не уступила дорогу водителю LADA Granta.

Серьезная дорожная авария случилась вечером 12 апреля на 1-м километре автодороги «пгт Тугулым — ст. Тугулым». По данным ГИБДД, 23-летняя девушка за рулем Mazda 6 на перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу LADA Granta, движущейся по главной дороге в сторону станции Тугулым.

В результате столкновения травмы получили два пассажира отечественной легковушки — 37-летняя женщина и 5-летний ребенок, оба госпитализированы в Тугулулымску ЦРБ.

По факту ДТП проводится проверка.