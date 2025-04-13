Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура взяла на контроль случай покушения на убийство школьника в Ростове

Ход расследования покушения на убийство подростка в Ростове проконтролируют.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области проконтролирует ход расследования уголовного дела о покушении на убийство 16-летнего подростка, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено в отношении 34-летнего мужчины, который вечером 11 апреля во дворе многоквартирного дома напал на школьника и избил. Инцидент произошел в Северном жилом массиве, на улице Пацаева.

Как рассказали очевидцы, дети из компании мальчика и прохожие с трудом оттащили мужчину от пострадавшего. Школьник попал в больницу, а позднее был задержан подозреваемый.

— Прокуратура держит на контроле ход расследования уголовного дела, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Избил до больницы: В Ростове мужчину задержали за покушение на убийство 16-летнего подростка.