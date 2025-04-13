Прокуратура взяла на контроль случай покушения на убийство школьника в Ростове

Прокуратура Ростовской области проконтролирует ход расследования уголовного дела о покушении на убийство 16-летнего подростка, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено в отношении 34-летнего мужчины, который вечером 11 апреля во дворе многоквартирного дома напал на школьника и избил. Инцидент произошел в Северном жилом массиве, на улице Пацаева.
Как рассказали очевидцы, дети из компании мальчика и прохожие с трудом оттащили мужчину от пострадавшего. Школьник попал в больницу, а позднее был задержан подозреваемый.
— Прокуратура держит на контроле ход расследования уголовного дела, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
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