В Зеленогорске на продавца ноутбука завели дело о мошенничестве

В Зеленогорске полиция завела уголовное дело о мошенничестве на местного жителя, мужчину подозревают в мошенничестве. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск" рассказали в ведомстве.
47-летний потерпевший, житель того же города, нашел в интернете объявление о продаже неисправного ноутбука. Цена небольшая — 4,5 тысячи рублей. Связался с продавцом, тот попросил оплату авансом. Пообещал, что привезет товар. Однако в течение месяца под разными предлогами тянул с этим. Потом и вовсе перестал выходить на связь.
Тогда-то терпение у покупателя закончилось, он обратился в полицию. Продавца быстро нашли. 23-летний горожанин пояснил, что у него не было желания отправлять ноутбук покупателю. А когда техника совсем вышла из строя, он ее выкинул. Вину признал, ущерб возместил. За аферу ему грозит до двух лет лишения свободы.