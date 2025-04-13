В Зеленогорске на продавца ноутбука завели дело о мошенничестве

Тогда-то терпение у покупателя закончилось, он обратился в полицию. Продавца быстро нашли. 23-летний горожанин пояснил, что у него не было желания отправлять ноутбук покупателю. А когда техника совсем вышла из строя, он ее выкинул. Вину признал, ущерб возместил. За аферу ему грозит до двух лет лишения свободы.