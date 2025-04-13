В Беларуси водитель маршрутки выманил у влюбленных в него пассажирок 70 000 рублей. Подробности рассказали в эфире телеканала ОНТ.
В сюжете обратили внимание, что пассажирки буквально влюблялись в водителя и готовы были отдать последние деньги. Сказано, что 40-летний водитель, работавший белой маршрутке по маршруту из Несвижа в Минск, доводил пассажирок до пика эмоций.
— Он внешне выглядел очень представительным: всегда ходил в рубашке с галстуком, в пиджаке. Тем самым входил в доверие к доверчивым женщинам, — отметил начальник Несвижского районного отдела Следственного комитета Егор Килат.
«Сами женщины избегают публичной огласки. Аферист же, наоборот, в соцсетях имел по несколько страничек. Там же обиженные дамы его и объявили в розыск», — заметили в эфире телеканала.
Сообщается, что аферист знал, что нужно девушке и делал акцент на том, что очень любит помогать беззащитным детям и старикам. Даже говорит о том, что он священник. Со многими из пассажирок он вступал в переписку, а «когда девушки были в плену соблазна и иллюзий красивой жизни, шел в наступление».
— Постоянно поддерживал общение с людьми, диалоги различные на различную тематику, связанную и с религией, и с благотворительной деятельностью. Плюс на различные свободные тема, — пояснил оперуполномоченный отделения главного розыска Несвижского РОВД Денис Янчук.
По его словам, все обманутые оказались совершеннолетними в возрасте от 20 до 50 лет. В сюжете обратили внимание, что водитель однажды снял дом в Минском районе, вышел на бывшую супругу арендодателя и обманом выманил у нее крупную сумму денег.
«В итоге, только по официальным данным, водитель выманил около 70 тысяч рублей. Многие отказывались давать показания, опасаясь гнева супругов», — рассказали в эфире ОНТ.
Сообщается, что фигурант уехал в Россию, где продолжил обманывать женщин. Установить злоумышленника удалось только в 2024 году (подробнее — здесь).
Ранее мы собрали, что известно о знаменитых минских домах с народными названиями: Кукуруза, Китайская стена, дома под шпилем и с чайкой, Доллар и Цент.
Тем временем белорусский врач предупредил, что час дневного сна — это минус три часа ночного.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».
А еще Минтруда хочет изменить сроки продления контракта в Беларуси.