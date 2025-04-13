В Беларуси водитель маршрутки выманил у влюбленных в него пассажирок 70 000 ₽

Сообщается, что аферист знал, что нужно девушке и делал акцент на том, что очень любит помогать беззащитным детям и старикам. Даже говорит о том, что он священник. Со многими из пассажирок он вступал в переписку, а «когда девушки были в плену соблазна и иллюзий красивой жизни, шел в наступление».