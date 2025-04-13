Автомобильная авария затруднила движение на севере Москвы

«В Ходынском тоннеле произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении Дептранса.
Отмечается, что движение в сторону центра затруднено и осуществляется по 3 полосам из 5. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка Ленинградского шоссе.
По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в аварию попали Porsche и каршеринг.
До этого на востоке Москвы было перекрыто движение транспорта на Сиреневом бульваре из-за пожара в нежилом здании.
По данным столичного управления МЧС, пожар произошел в административном здании, там загорелась кровля. Люди вышли из здания самостоятельно. На месте работали 6 единиц техники МЧС и 25 пожарных.