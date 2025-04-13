Учитель вышел на след ребенка: поиски 12-летнего школьника окончены в Иркутском районе

«Вышел на улицу и потерялся», — делились подробностями пропажи сына встревоженные сибиряки с инспекторами полиции. В отделении супруги рассказали, что их 12-летний ребенок пропал вечером 12 апреля. Мальчишка ушел из дома, расположенного в селе Мамоны Иркутского района, и не вернулся.