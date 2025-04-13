Учитель вышел на след ребенка: поиски 12-летнего школьника окончены в Иркутском районе

«Вышел на улицу и потерялся», — делились подробностями пропажи сына встревоженные сибиряки с инспекторами полиции. В отделении супруги рассказали, что их 12-летний ребенок пропал вечером 12 апреля. Мальчишка ушел из дома, расположенного в селе Мамоны Иркутского района, и не вернулся.
Полицейские в Иркутском районе устанавливали местонахождение 12-летнего школьника, рассказывали ранее в ГУ МВД по Иркутской области. Однако днем 13 апреля поиски остановились — мальчик найден. К счастью, жив и здоров.
КП-Иркутск стало известно, что школьника нашли в селе Мамоны. Где именно — пока не сообщается, обстоятельства все еще уточняются. Однако помог обнаружить ребенка учитель.