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В Иркутском районе пропал 12-летний мальчик

Полиция Иркутского района разыскивает 12-летнего Даньяра Пулатова, пропавшего в селе Мамоны.

Источник: Соцсети

Родители мальчика обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Приметы Даньяра: рост около 130 см, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы, короткая стрижка, шрам возле правого глаза.

В день исчезновения был одет в серую мастерку с капюшоном (внутренняя часть капюшона ярко-желтая), темно-синие спортивные брюки, черные кроссовки в клетку и черную шапку с эмблемой Adidas.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Даньяра Пулатова, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (3952) 21−68−05, 8 (950) 132−48−88, 8 (914) 007−02−73 или 02 (с мобильного 102).