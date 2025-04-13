В Иркутском районе пропал 12-летний мальчик

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Даньяра Пулатова, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (3952) 21−68−05 , 8 (950) 132−48−88 , 8 (914) 007−02−73 или 02 (с мобильного 102).