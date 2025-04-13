В Иркутском районе пропал 12-летний мальчик

Родители мальчика обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Приметы Даньяра: рост около 130 см, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы, короткая стрижка, шрам возле правого глаза.
В день исчезновения был одет в серую мастерку с капюшоном (внутренняя часть капюшона ярко-желтая), темно-синие спортивные брюки, черные кроссовки в клетку и черную шапку с эмблемой Adidas.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Даньяра Пулатова, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: