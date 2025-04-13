В Башкирии «Хатико» ждёт погибшего в огне хозяина.

В Уфимском районе пёс ждёт хозяина, погибшего в огне. О башкирском «Хатико» рассказали в главном управлении МЧС по Республике Башкортостан.
Трагедия произошла 24 марта в СНТ «Надежда». Пожар возник в одноэтажном садовом доме. Огнеборцы сделали всё возможное, но спасти дом не удалось, под завалами они обнаружили погибшего 62-летнего мужчину.
До сих пор верный пёс не уходит с пепелища и преданно ждёт хозяина.
Сотрудники МЧС России пытались забрать собаку, но она никого к себе не подпускает. Одинокого питомца кормят неравнодушные местные жители.
«Эта история — не только повод для грусти, но и серьёзный сигнал для всех нас. Не пренебрегай правилами пожарной безопасности. При пожаре звони 101 или 112», — отметили в ведомстве.