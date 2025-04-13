Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маленький ребенок выпил химическое вещество и попал в реанимацию в критическом состоянии

Во Владикавказе полуторагодовалый малыш выпил химическое вещество у себя дома и попал в больницу в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на РДКБ сообщает «Россия 1. Алания».

Источник: РИА "Новости"

В организм маленького ребенка в домашних условиях попало химическое вещество — информации о том, как это случилось, не поступало. Его доставили в медицинское учреждение, врачи диагностировали у пострадавшего химические ожоги ротовой полости, пищевода и дыхательных путей.

Ребенка поместили в отделение реанимации. Его состояние оценили как критическое. В данный момент врачи борются за его жизнь.

До этого уставшая от плача няня напоила 11-месячную девочку средством для очистки труб. Это вызвало у ребенка химические ожоги и обширные повреждения внутренних органов.