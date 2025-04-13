В Нахабине подросток устроил поджог в ТЦ

«13-летний подросток в мессенджере познакомился с девочкой по имени Милана, которая предложила выбрать удобное место для встречи и попросила его прислать геолокацию. После с мальчиком связались якобы представители правоохранительных органов, которые объяснили ему, что он передал данные украинской разведке и является государственным изменщиком», — пояснили в ведомстве.
По данным прокуратуры, мошенники заставляли подростка снимать свою квартиру на видео, искать места, где хранятся деньги, и требовали перечислить 500 тыс. рублей.
«Мальчик пытался занять деньги у друзей, не найдя нужной суммы, он сообщил об этом куратору. Тот сказал о необходимости выполнять задания и бороться с предателями — купить канистру с бензином и совершить поджоги», — сообщили в прокуратуре Подмосковья.
Ребенок, выполняя указания аферистов, поджег один из павильонов в торговом центре Нахабино и был задержан сотрудниками полиции.
В прокуратуре Московской области просят объяснить детям правила безопасного пользования интернетом. «Дети должны знать, что обо всех подозрительных звонках и просьбах, поступивших от незнакомцев нужно в первую очередь сообщить взрослым. Обязательно расскажите, что сотрудники правоохранительных и государственных органов никогда не будут звонить несовершеннолетним, запугивать их и заставлять выполнять различные указания», — отметили в ведомстве.