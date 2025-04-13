В Нахабине подросток устроил поджог в ТЦ

«13-летний подросток в мессенджере познакомился с девочкой по имени Милана, которая предложила выбрать удобное место для встречи и попросила его прислать геолокацию. После с мальчиком связались якобы представители правоохранительных органов, которые объяснили ему, что он передал данные украинской разведке и является государственным изменщиком», — пояснили в ведомстве.