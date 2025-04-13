В Ярославле мужчина разгромил подъезд и чуть не сжег свою квартиру

По словам очевидцев, после того, как соседи вызвали полицию, мужчина заперся в своей квартире и начал кричать, что подожжет свое жилье. Приехавшие сотрудники МЧС вскрыли дверь и в этот момент буйный россиянин выполнил свою угрозу и поджег квартиру. Его задержали и доставили в психиатрическую больницу.
В пресс-службе МЧС показали фото разгромленной квартиры неадеквата после его задержания.
По данным пожарных, в результате инцидента уничтожено имущество на площади 4 кв. метра. Сама квартира дебошира оказалась закопчена на площади 40 квадратных метров. Возгорание потушили 10 спасателей. Уточняется, что пострадавших нет.
Накануне вечером появились сообщения о мощном взрыве в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске. По предварительной информации, в доме на Промышленной улице взорвался бытовой газ.